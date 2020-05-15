Дощі поки не прощаються із Тернопільщиною. За прогнозами Укргідрометеоцентру, ймовірність опадів у регіоні залишається високою. Втім, температурні показники дещо підвищаться, хоча суттєвого тепла поки чекати марно.

Мінлива хмарність, підвищена вологість, дощі, – такі погодні умови передбачають цими днями в області. Вихідними до регіону добереться незначне потепління.

“Антициклон із головною базою над Атлантикою витіснить дощі. Проте тотальної його влади не досягти. До нас у гості – черговий атмосферний фронт. Він зумовить дощі на Заході. Температура повітря завтра знову – головний біль. І прямо, і дотично. 15-го травня в Україні впродовж дня передбачається +13 +14 градусів. Поки що на теплу травневу погоду розраховувати не варто. 23-24 травня буде сонячно і нарешті тепло. Тому найближчі вихідні будуть мінливими, хаотичними і періодично вологими”, – каже синоптик Наталка Діденко.

Отже, суттєве потепління на Тернопільщину прийде не скоро. Значно вищих температурних показників слід чекати аж наприкінці травня.

Софія Романська