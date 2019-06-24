Дощі та грози охоплять Західну Україну на початку цього тижня.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, місцями ймовірні досить сильні опади з градом. Втім, температурні показники залишатимуться високими – вдень до тридцяти градусів тепла.

Мінлива хмарність з проясненнями, дощі та грози, місцями сильний вітер – такі погодні умови передбачають метеорологи на початку тижня на Тернопільщині. За словами метеорологів, спостерігатимуться різкі перепади погоди, що може позначатися на здоров’ї метеозалежних краян. Однак уже з середини тижня в регіоні частково похолоднішає. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 23 до 29 градусів вище нуля. Періодично впродовж тижня випадатимуть дощі. Загалом в регіоні зберігатимуться порівняно комфортні погодні умови.

Опади сприятливі для сільського господарства, – кажуть фахівці Однак внаслідок сильних дощів є ризик підтоплень. Під час гроз із блискавкою жителів краю просять бути максимально обережними, дотримуватися правил безпеки.

Софія Романська