Цього тижня на Тернопільщині синоптики передбачають мінливу погоду. За прогнозами Укргідрометеоцентру, ймовірність дощів у понеділок буде високою. Місцями пройдуть грози з градом.

Метеорологічну ситуацію на Тернопільщині цього тижня зумовлюватиме циклон. Він сприятиме опадам, а також утворюватиме сильні вітри. Щодо температурних показників, то вони залишатимуться на рівні 20-24 градусів тепла.

“Понеділок в Україні обіцяє бути дощовим. Дощі принесе північно-східний циклон, який вивертається, тягнеться фронтами до західного циклону, який зараз перебуває над Німеччиною. Дощі в більшості областей України будуть помірними, десь може линути сильніше, десь пройдуть невеликі. Циклон – структура неоднорідна в атмосфері. При грозах може рвонути вітер і навіть сипнути градом. Обережно! Температура повітря вдень у понеділок коливатиметься в межах +19 +24 градусів. Загалом прийдешній тиждень буде вологим та теплим. Тому можна спокійно працювати, якщо є нагода – відпочивати, позитивно здійснювати заплановане, милуватися сонцем і красивими дощовими хмарами”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, поки на спеку розраховувати не варто. Більш відчутне потепління передбачають у другій половині червня.