Тиждень принесе на Тернопільщину чергові погодні зміни. Зокрема, внаслідок впливу циклону побільшає дощів, а також знизяться температурні показники. Не покидатимуть нашого краю і тумани, які значно погіршуватимуть видимість на автошляхах.

Понеділок на Тернопільщині буде порівняно теплим. Як повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків, температурні показники вдень підвищуватимуться до 17 градусів тепла. Переважно обійдеться без опадів, лише подекуди можливі локальні дощі, вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Нічні температурні показники опускатимуться до 10 градусів тепла.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, порівняно тепла погода на Тернопільщині зберігатиметься до середини тижня. А далі у краї побільшає дощів, які у свою чергу принесуть похолодання. Тенденція до зниження температурних показників буде відчутною ближче до наступних вихідних.