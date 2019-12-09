Другої декади грудня переважатиме суха морозяна погода, повідомила синоптик Наталка Діденко. Ймовірність незначного снігу є лише у Карпатах, а в нашому регіоні обійдеться без гострих метеовідчуттів.

Додаватимуть прохолоди на Тернопільщині незначні нічні заморозки, а вдень здебільшого спостерігатиметься плюсова температура повітря, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Снігу поки у нашому регіоні не передбачають.

«У більшості областей України переважатиме суха погода. Температура повітря: від 3 морозу до 4 тепла. Грудень поки що снігу не дає, морози ховає, основні погодні баталії спостерігаються на північному заході Європи. Кому гострих метеовідчуттів – тому в Швецію чи Норвегію. А в нас в Україні поки що – ‘пенсіонерська‘ погода, спокійна, розсудлива і поважна».

За попередніми пронозами, незначні опади ймовірні у другій половині грудня. А поки погода залишатиметься комфортною для прогулянок і дозволить економити на теплопостачанні.

Софія Романська