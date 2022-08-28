Понеділок на Тернопільщині буде спекотним. Втім, далі температурні показники поступово знижуватимуться. Також в регіоні місцями пройдуть дощі та грози.

У понеділок на Тернопільщині домінуватиме сонячна погода. Втім, у другій половині дня пройдуть локальні дощі. Після опадів стовпчики термометрів поступово опускатимуться донизу.

“Понеділок в Україні відзначиться високою температурою повітря, спекою та задухою, перед прийдешнім похолоданням. Втім, західна частина почне відчувати вже свіжішу повітряну масу — там завтра +23 +28 градусів. Дощі з грозами, переважно локального характеру в другій половині дня та надвечір прийдуть до західних областей. Вітер перебудовується із східного, південно-східного на північно-західний, буде помірним. Надалі температура повітря в Україні почне поступово знижуватися і вже 1-2 вересня на заході буде навіть холоднувато: +18 +23 градуси. Зміна повітряних мас, хоч як ретельно прогнозуй, для багатьох часто виявляється сюрпризом”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода наступного тижня на Тернопільщині буде мінливою. Через різкі перепади температури повітря у метеозалежних краян може погіршуватися самопочуття.