І сонце, і грози ймовірні упродовж вихідних на Тернопільщині, – розповідають метеорологи. Погодні умови залишатимуться досить мінливими.

Щодо температурних показників, то вдень вони сягатимуть двадцяти градусів тепла, а вночі знижуватимуться до одинадцяти градусів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, упродовж доби по області і Тернополю передбачається хмарна погода, а вечірньої пори ймовірні дощі та грози.

«На Тернопільщині вдень передбачається хмарність, місцями з проясненнями. Вітер південно-східний до 4-х метрів за секунду. Температура повітря вдень – від 11 до 22 градусів вище нуля».

За попередніми прогнозами метеорологів, у західному регіоні України далі очікуються дощі, місцями ймовірні грози, шквали і посилення вітру. Втім, температурні показники упродовж вихідних залишатимуться порівняно високими: 20 – 23 градуси вище нуля. А щодо наступного тижня, то в регіоні знову дещо похолоднішає.

Софія Романська