Початок серпня очікується з подальшим зниженням температури повітря, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Найближчими днями температурні показники коливатимуться від 22 до 26 градусів вище нуля. Втім, по всій території західного регіону поки обійдеться без дощів, радуватиме сонячна але не спекотна погода.

Мінлива хмарність з проясненнями, перепади температурних показників, невеликі пориви вітру – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині.

«У четвер протягом дня в Україні передбачається +22 +26 градусів. Дощів 1-го серпня майже не буде, натомість передбачається багато сонця. Рвучкий вітер завтра вщухне, надалі незначне потепління, до +25 градусів, чергуватиметься із невеликими похолоданнями, до +22 градусів. Так що найближчим часом не перегріємося», – розповідає Наталка Дідеднко.

Отже, шаленої спеки на початку серпня метеорологи не прогнозують. Однак температурні перепади можуть позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Софія Романська