Перші дні лютого цього року в Україні найтепліші за тривалу історію. У неділю місцями стовпчики термометрів сягнули п’ятнадцяти градусів вище нуля.

Втім, на початку тижня у західному регіоні похолоднішає. Температурні показники коливатимуться від двох до шести градусів вище нуля.

В Україні весною пахне повсюди, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Однак завтра цей рахат-лукум поступово розчинятиметься у похолоданні.

«Протягом дня 3-го лютого максимально передбачається +2 +6 градусів, на Півдні на кілька градусів вище. Не покидатиме Україну сильний вітер з дощами та навіть мокрим подекуди снігом. Похолодання протягом тижня посилюватиметься і досягне у нічні години відчутних морозів. А поки що ми підглядаємо крізь лютий на блакитну весну, як актори в шпаринку штор у глядацький веселий зал.

За попередніми прогнозами метеорологів, лютий на Тернопільщині буде досить мінливим. Попереду – дощі, сніги, морози та різкі перепади температурних показників. Але загалом середня температура буде плюсовою.

Софія Романська