Початок весни на Тернопільщині порадує теплом.

За прогнозами синоптиків, з першого березня до регіону прийде більш тепла і сонячна погода. Тенденція щодо підвищення температурних показників зберігатиметься протягом тижня.

Щодо останнього дня лютого, то в регіоні зберігатиметься вітряна похмура погода з високою ймовірністю дощів. Температурні показники коливатимуться від двох морозу до п’яти градусів тепла, заморозки ймовірні лише нічної пори, – зазначає синоптик Наталка Діденко. А от в неділю стовпчики термометрів місцями сягнуть десяти градусів вище нуля.

“Першого березня зберігатиметься вітряна погода. У більшості областей обійдеться без опадів. Нічної пори температура повітря коливатиметься від нуля до чотирьох градусів тепла, вдень стовпчики термометрів сягатимуть десяти градусів тепла, місцями буде ще тепліше. Тенденція щодо підвищення температурних показників буде помітною і з понеділка”.

За попередніми прогнозами синоптиків, впродовж наступного тижня на Тернопільщині можливі часті дощі. Волога погода не залишить у спокої метеозалежних краян.

Софія Романська