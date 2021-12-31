Якої погоди чекати на Тернопільщині у перші дні січня

Новий рік на Тернопільщині розпочнеться з дощем і теплою погодою. За прогнозами синоптиків, першими днями січня домінуватиме плюсова температура повітря.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, на Тернопільщині протягом доби спостерігатиметься дощ з мокрим снігом. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від нуля до двох градусів тепла.

«Новий рік в Україні розпочнеться дощем та теплою погодою. У новорічну ніч дощі пройдуть на Заході. Протягом ранку та дня 1-го січня волога повітряна маса переміщуватиметься у східному напрямку. Дощ часом змішуватиметься із мокрим снігом. Фаза опадів матиме тонку грань – залежатиме від коливань температури повітря. Сильний вітер північно-західного напрямку, до штормових поривів, у перший день 2022 року охопить більшу частину України. Температура повітря новорічної ночі становитиме у західних областях +2 +5 градусів. Вдень 1-го січня очікується +2 +6 градусів на Заході», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, перший тиждень січня на Тернопільщині буде теплим. Втім, спостерігатиметься підвищений рівень вологості та сильний вітер.