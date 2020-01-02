Новий рік приніс на Тернопільщину невелике похолодання. Температурні показники знизилися до мінусових, як наслідок – на дорогах утворилася ожеледиця.

Другого січня морози в регіоні посиляться, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Втім, вітер дещо послабиться.

«Стовпчики термометрів коливатимуться вдень від 2 морозу до 3 тепла, вночі – температура повітря знижуватиметься до п’яти градусів морозу. Далі атмосферний фронт прижене хмари, опади припинятимуться, вітер послабне, температура повітря істотно не зміниться. В Україні буде сухо, вночі передбачається 0-5 градусів морозу, вдень близько нуля».

За попередніми прогнозами синоптиків, погода в Україні залишатиметься нестабільною. Температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса. Упродовж доби обійдеться без опадів, а далі ймовірні дощі з мокрим снігом. Ближче до Різдва ймовірне невелике похолодання, проте значних снігопадів і сильних морозів не передбачають.

Софія Романська