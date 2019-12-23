Початок нового передноворічного тижня відзначиться в Україні дощами, мокрим снігом, сильним південно-східним вітром і майже квітневою температурою повітря, повідомила синоптик Наталка Діденко. Втім, наприкінці грудня в регіоні помітно похолоднішає.

Цими днями на Заході температура знизиться до +4+8 градусів. А ще дошкулятиме сильний вітер.

«Вітер південно-східного напрямку досягатиме 15-22 м/с, тобто, ймовірні штормові пориви. Дуже уважно обирайте місце для парковки автомобіля, враховуючи часом ненадійність білбордів. Дощі пройдуть майже повсюди в Україні, окрім південно-східної частини. На Заході є ймовірність сильних дощів, у Карпатах – мокрий сніг та хуртовини. Нагадую, що похолодання до ‘мінусів‘ передбачається з 27 грудня», – розповідає Наталка Діденко.

Отже, упродовж тижня на Тернопільщині спостерігатиметься помітна тенденція до зниження температурних показників. А ближче до вихідних повернуться морози.

Софія Романська