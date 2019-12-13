Похмура прохолодна погода охопить західний регіон України упродовж наступної доби.

13-го грудня на Тернопільщині зберігатимуться плюсові температурні показники, втім, дошкулятимуть сильні вітри, а також ймовірні густі тумани.

Україна у п‘ятницю, 13-го, попри народні стереотипи, погодою не лякатиме, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Різких погодних перепадів метеорологи не передбачають.

«Ті ж тумани, мряка, трохи опадів, мляві флегматичні градуси. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0 – 4 градусів тепла. Опадів побільшає у суботу-неділю, а завтра максимум мряка і дощ чи мокрий сніг. Вітер може бути сильним, тому шапка з шаликом не будуть зайвими. З неділі-понеділка почне теплішати. Грудень усміхається нам».

Отже, з наступного тижня на Тернопільщині ще потеплішає. Зима поки відмовляється реалізовувати свої права у нашому регіоні.



Софія Романська