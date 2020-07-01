Липень — найтепліший літній місяць.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, цього року температурні показники перевищуватимуть норму. Абсолютний максимум температури повітря становитиме 31 – 39,7°. Середня місячна кількість опадів на Тернопільщині ймовірна 103-184 мм.

Відтак у липні жителям краю радять готуватися до спеки з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами, зливами та затяжними посушливими періодами.

“Середня місячна температура передбачається 20 – 25° тепла, що на 1-2° вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується в межах середніх багаторічних значень”, – повідомляє Укргідрометеоцентр.

За словами синоптиків, початок липня на Тернопільщині буде вологим. Кількість опадів місцями перевищуватимуть норму. Однак поступово погодні умови стабілізуються, встановиться більш суха літня погода. У другій половині місяця в регіоні можливі затяжні посушливі періоди.

Софія Романська