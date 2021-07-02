Якої погоди чекати на Тернопільщині у липні?

Липень дебютує зливами.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, дощі та грози спостерігатимуться на Тернопільщині до кінця тижня. Під час опадів можливі сильні зливи, град і шквали.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентру, у краї зберігатиметься похмура погода. Місцями випадатимуть короткочасні дощі та грози. Вітер – північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вдень 27-29 градусів тепла.

«Протягом доби очікуються короткочасні дощі, грози. Місцями можливі сильні зливи, град і шквали. Температура повітря буде найнижчою у західних областях: +22 +27 градусів. Такі тенденції спостерігатимуться і наступними днями», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, на Тернопільщині далі зберігатиметься мінлива хмарність з проясненнями та висока ймовірність опадів. Значної спеки найближчими днями синоптики не передбачають. Вона повернеться у другій декаді липня.