Грудень принесе на Тернопільщину зимову погоду. Снігопади передбачають уже першими днями цього місяця. Спостерігатиметься тенденція до зниження температурних показників.

Дебютуватиме зима на початку тижня, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Снігопади охоплять більшість регіонів України. Втім, температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса. Це сприятиме ускладненню ситуації на автошляхах. «Неділя принесе похолодання, але обійдеться без опадів. А ось розпочнеться тиждень зі снігопадів. Перший сніг спостерігатиметься на Західній Україні з другого грудня. Що одразу стане з нашими дорогами, розуміють усі. Тому краще вже до кінця тижня організувати згідно прогнозу на вівторок-середу своє пересування у подорожах містом, селом чи на трасах.

Дебют зими обіцяє бути яскравим», – розповідає Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, морозної та сніжної зими у грудні на Тернопільщині чекати марно. Мінливість, перепади температурних показників і далі спостерігатимуться в регіоні. Втім, слід готуватися до властивого для грудня похолодання з незначними морозами та снігопадами.

Софія Романська