21 червня – день літнього сонцестояння. Відтак попереду – найкоротша ніч у році і найдовший день.

З 22- червня розпочинається астрономічне літо, яке супроводжуватиметься спекою і традиційними літніми грозами.

Після Дня літнього сонцестояння Земля починає поворот на зиму. Втім, спека наразі з Україною не прощається. Упродовж вихідних вона чергуватиметься з грозами і дощами. А от з наступного тижня варто чекати невеликого похолодання.

«Цікаво, що наступного тижня з України спека піде і перекочує на Західну Європу. Немає пустоти в природі, закон сполучених посудин діє і це прекрасно, що хоча б десь ще працюють закони», – зазначила синоптик Наталка Діденко.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, 22 червня на Тернопільщині ймовірний місцями значний дощ, під час гроз шквали 15-20 м/с; подекуди град; І рівень небезпечності, жовтий.

Софія Романська