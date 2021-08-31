Якої погоди чекати на Тернопільщині у День знань

Атмосферні фронти йдуть на Тернопільщину. Вони принесуть чергову порцію холоду. За прогнозами Укргідрометеоцентру, місцями у регіоні пройдуть невеликі дощі та грози.

У західному регіоні цими днями зберігатиметься похмура прохолодна погода. Втім, попереду у краї — бабине літо. Втім, перші дні вересня відчутним потеплінням не порадують.

“Атмосферний фронт проходить зараз практично посередині України. Зона температурних контрастів сьогодні в Україні — серйозна! Від +13 градусів на Заході. Грозова діяльність активно декларує закінчення літа типовими літніми явищами. 31-го серпня літо всідатиметься у своєму синоптичному ‘інтерсіті’ дещо хаотично. На Заході передбачається +17 +22. На заході 1-го вересня передбачається дощова погода. Температура повітря першого дня української осені суттєво не відрізнятиметься від завершального літнього. А ось 2-го вересня відчутно похолодає”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода у вересні буде мінливою. Втім, синоптики обіцяють чимало теплих днів.