Осінь на Тернопільщині заявила про свої права. Прохолодна дощова погода охопила весь західний регіон. Відтак наразі тепла чекати марно.

Погодні умови у західному регіоні України цими днями зумовлюватиме циклон. Відтак понеділок буде прохолодним. Але переважно обійдеться без опадів, лише подекуди дощитиме, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Ускладнюватимуть ситуацію пориви вітру.

“Циклон присунеться ближче, вітер розганятиметься до сильного, до штормових значень. Температура на заході впаде до +14 +18 градусів, погода натякає на осінь”.

За попередніми прогнозами синоптиків, нас очікує прохолодний похмурий тиждень. З вівторка-середи дощі повернуться. Щодо температурних показників, то вони будуть невисокими. Але тепло обіцяє повернутися у вигляді другого “бабиного” літа уже наступними вихідними.

Софія Романська