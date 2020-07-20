Циклон зумовлюватиме погодні умови цього тижня на Тернопільщині. У регіоні передбачають мінливу погоду з високою ймовірністю грозових дощів, місцями можливий град і сильний вітер.

Мінлива хмарність, зниження температурних показників, висока ймовірність опадів, – такі погодні умови передбачають синоптики цього тижня на Тернопільщині. Температурні показники денної пори коливатимуться від 19 до 23 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів знижуватимуться до п’ятнадцяти градусів вище нуля.

“На заході спостерігатимуться дощі та грози. Місцями можливі сильні зливи. При грозах можливе шквалисте посилення вітру і навіть град. Така погода тут уже тривалий час і продовжуватиметься ще цими днями”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, третя декада липня розпочнеться на Тернопільщині з невеликого похолодання. Але загалом протягом тижня зберігатимуться комфортні температурні показники. За попередніми прогнозами, повернення спеки передбачають наприкінці місяця.

Софія Романська