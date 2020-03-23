Найближчими днями погодні умови на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон. Він несе холодне повітря, сильні вітри та ожеледицю.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Холодна погода спостерігатиметься першої половини тижня, – зазначає Наталка Діденко. Далі у регіоні поступово теплішатиме.

“23-го березня, у Всесвітній день метеоролога, погоду України визначатиме антициклон на ім’я Юрген. Антициклон – із півночі, несе холод, навіть морози. Найближчої ночі очікується -1-6 градусів, вдень 0+5 градусів. Важке холодне повітря антициклону вже до завтра витисне сніг з нашої території і у більшості областей навіть світитиме сонце. Повернулася подружка зимова — ожеледиця. Хто вже змінив гуму – дуже й дуже обережно. Ще одна синоптична вредність додасться – східний, поривчастий, до сильного, вітер. А на холоді сильний вітер істотно знижує за відчуттями температуру повітря”.

Більш теплу погоду синоптики обіцяють не раніше четверга. Однак суттєве весняне потепління прийде уже на початку квітня.

Софія Романська