Тиждень розпочнеться на Тернопільщині з похолодання.

За прогнозами Укргідрометцентру, нічні температурні показники знижуватимуться до семи градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від чотирьох до шести градусів вище нуля.

Втім, цього тижня антициклон принесе на Тернопільщину потепління. Температурні показники поступово підвищуватимуться, – передбачає Укргідрометцентр. Уже від середи у Західній Україні очікується від 11 до 15 градусів тепла.

«Зберігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. Можливий південно-західний поривчастий вітер 7 – 12 метрів за секунду. Переважно обійдеться без опадів. Упродовж тижня очікується відносно тепла погода з тенденцією до підвищення температурних показників. А от на вихідні невелике похолодання знову повернеться. Далі знову почастішають опади».

Отже, погода другої половини березня буде мінливою. Однак простежуватиметься тенденція до підвищення середньодобової температури повітря.

Софія Романська