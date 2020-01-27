Понеділок в Україні буде сухим, а далі прийдуть дощі, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Погодні перепади можуть позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

На Тернопільщину насувається циклон, він і принесе зміни погодних умов, – зазначає Наталка Діденко. Ймовірні дощі, а далі опади у вигляді мокрого снігу.

«До опадів варто готуватися з вівторка. Спочатку в регіоні дощитиме, а далі ймовірний мокрий сніг. Опади у вигляді снігу циклон зумовить в Україні у середу. Щодо температурних показників, то вони коливатимуться від незначного мінуса до плюса. У понеділок температура повітря протягом дня +2+5 градусів. У середу передбачається посилення вітру, з`явиться дощ, надвечір з переходом у мокрий сніг. Тому, хто реагує на зміну погоди головою, судинами чи настроєм – приготуватися у вівторок до превентивних заходів: консультації з лікарем, знайомі помічні пігулки, апельсини, хороше кіно, рідні люди поруч».

Отже, погода цього тижня на Тернопільщині буде мінливою. Ймовірно, січень прощатиметься снігом і сильним вітром.

Софія Романська