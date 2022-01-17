Якої погоди чекати на Тернопільщині цього тижня?

Тиждень на Тернопільщині розпочнеться з ускладнення погодних умов. За прогнозами синоптиків, у регіоні можливий дощ з мокрим снігом. Також дошкулятиме сильний вітер штормових поривів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, температурні показники на Тернопільщині коливатимуться від незначного мінуса до плюса. Відчуття холоду додаватимуть пориви вітру та підвищений рівень вологості. “Раптом хто засумував за сильним вітром,17-18 січня знову гудітиме, ганятиме, досягатиме штормових поривів! Буде вітер західним з переходом на північно-західний. Вітер принесе холодний атмосферний фронт, пов’язаний із північно-західним циклонічним масивом. В зоні фронту випадатиме сніг, мокрий сніг, спостерігатимуться хуртовини.

Опади завтра ймовірні скрізь в Україні, спочатку на Заході, потім, разом із фронтом, сніг потягнеться поступово повсюди. Температура повітря протягом дня понеділка коливатиметься поблизу нуля. Найближчої ночі очікується до -3 градусів, буде слизько”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, протягом тижня у краї очікується мінлива погода з високою ймовірністю мокрого снігу. Дошкулятимуть сильні штормові вітри та ожеледиця.