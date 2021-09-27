Якої погоди чекати на Тернопільщині цього тижня?

Цього тижня на Тернопільщині погоду зумовлюватиме антициклон. Через його вплив у краї буде сонячно і тепло.

За прогнозами синоптиків, переважно обійдеться без опадів. Втім, вночі та вранці можливі густі тумани, які ускладнюватимуть рух на автошляхах.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від 10 до 15 градусів тепла вдень, нічної пори стовпчики термометрів опускатимуться до 4 градусів тепла.

“З понеділка до наступних вихідних — з 27 вересня по 3 жовтня в Україні переважатиме антициклональний характер погоди. Тобто істотних опадів не передбачається. Температура повітря не буде надто високою, протягом дня максимально передбачається в межах +13 +18 градусів. Ночі очікуються холодними: +4 +9 градусів. Тому помешкання будуть й далі вихолоджуватися. Хто не зміг чи не встиг цими вихідними кудись поїхати чи нагулятися, не засмучуйтесь, наступними вихідними можна сміливо це зробити — радуватиме красива сонячна суха погода”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптиків, на Тернопільщину повернулося друге бабине літо. Воно подарує кілька теплих днів.