Якої погоди чекати на Тернопільщині перед Різдвом?

На Тернопільщині перед Різдвом потеплішає.

За прогнозами синоптиків, у краї денні температурні показники підвищуватимуться до 6-8 градусів тепла. Втім, дошкулятимуть штормові пориви південно-західного вітру, а також місцями можливі дощі.

Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, на Тернопільщині очікуються пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

“4-го січня очікується тепла погода. Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +2+6 градусів. У західній частині буде ще тепліше — +4+8. Вітер переважно південно-західного напрямку, веселий, весняний, рвучкий, часом із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Найближчої ночі випадатиме дощ із мокрим снігом. Вдень дощ пройде в західних областях. Зниження температури повітря в Україні очікується 7 січня, на Різдво”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цими днями нагадуватиме весну. Втім, ближче до Різдва у краї почне холоднішатиме. Втім, значних снігопадів синоптики поки не обіцяють.