Циклон зумовлюватиме погодні умови цими вихідними на Тернопільщині.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, ймовірність дощів у регіоні залишатиметься високою. Втім, погоді буде характерною мінливість.

На заході циклон зумовить грози, що характерні літній порі року, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Температурні показники можуть дещо знизитися.

“З першого травня можливі короткочасні дощі з локальними грозами. Температура повітря у західних областях очікується помірною, +15 +19 градусів. Місцями ймовірні пориви вітру, що характерно цій порі року. Однак значних незручностей вони не завдадуть”.

За словами синоптиків, до неділі у західному регіоні зберігатиметься відносно тепла погода. Денної пори температурні показники сягатимуть двадцятиградусної позначки. А от щодо попередніх прогнозів, то вони менш втішні. Оскільки з понеділка на Тернопільщині дещо похолоднішає. Також у регіоні почастішають опади у вигляді короткочасних дощів і гроз.

Софія Романська