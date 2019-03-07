Які зарплати платять на Тернопільщині: офіційні цифри

07/03/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у січні 2019 року становила 7068 грн, що на 20,5% більше, ніж у січні 2018 року.

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 лютого 2019 року становила 14,7 млн. грн, з них 13,9 млн. грн – на економічно активних підприємствах.

У загальній структурі боргу області сума заборгованості припадає на підприємства промисловості (59,4%) і транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (40,6%).

  • Теги:
загрузка...

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
11 / 0,368 / 12.36m