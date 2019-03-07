Які зарплати платять на Тернопільщині: офіційні цифри

07/03/2019 Розмір тексту:

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у січні 2019 року становила 7068 грн, що на 20,5% більше, ніж у січні 2018 року.

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 лютого 2019 року становила 14,7 млн. грн, з них 13,9 млн. грн – на економічно активних підприємствах.

У загальній структурі боргу області сума заборгованості припадає на підприємства промисловості (59,4%) і транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (40,6%).