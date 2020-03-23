Додаткові протиепідемічні обмежувальні заходи запровадили у Тернопільській громаді.

Відповідний документ прийняли на засіданні виконавчого комітету 20 березня. У ньому вказано, які заклади на період карантину можуть працювати.

Так, виконавчий комітет міської ради, дозволив роботу тимчасових споруд – кіосків, які здійснюють продаж продуктів харчування. Відпуск товарів у них має відбуватися без входу покупців в торговий зал – через вікно. Можуть працювати заклади торгівлі, де асортимент продукції складає в повному обсязі – продукти харчування або засоби для санітарії та особистої гігієни, товари побутової хімії. Вони повинні дотримуватися вимог маскового режиму, наявності одноразових рукавичок у продавців; реалізувати виключно фасовані та упаковані продукти; здійснювати перерви з метою проведення поточних прибирань та дезінфекції, провітрювань приміщень, не менше ніж кожні 3 години по 15-20 хвилин та обов’язково вести журнали санітарних прибирань.

Підприємців, які займаються продажем квітів можуть тільки доставляти їх до покупця, магазинам квітів заборонено працювати. Торгові заклади, які здійснюють продаж насіння, мають обслуговувати покупців без входу в торговий зал – видавати товари через вікно. Дозволили працювати спеціалізованим алкогольним магазинам з дотриманням вимог щодо обмеження одночасної кількості присутніх покупців в торговому залі. Дозволили роботу підприємств, які здійснюють виробництво продуктів харчування, інші виробничі підприємства попередили про дотримання вимог обмежувальних заходів, затверджених рішенням штабу від 16.03.2020 року щодо перебування в приміщенні не більше 10 осіб одночасно та за умови дотримання санітарно-гігієнічних норм. Також дозвіл на роботу отримали шиномонтажі та автомийки самообслуговування, авторизовані центри мобільних операторів: ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», Vodafone Ukraine –Vodafone Україна, корпоративний центр ПАТ «Укртелеком».

Ольга Трач