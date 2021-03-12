Які дороги, тротуари та міжквартальні проїзди ремонтуватимуть в Тернополі у найближчі два роки говорили на черговому засіданні виконавчого комітету 10 березня. Скільки на це потрібно коштів, і які саме об’єкти ремонтуватимуть прописали у титульних списках на 2021-2022 роки.

Скільки коштів вкладуть у ремонт тротуарів ми вже писали. Титульні списки розраховані на два роки, тому не на всі об’єкти у переліку виділені кошти. Для деяких передбачено тільки виготовлення проектно-кошторисної документації. Та впродовж року ці документи коригуються і за необхідності кошти додають або перерозподіляють, якщо є економія на тих чи інших об’єктах.

На капітальний ремонт шляхо-мостового господарства у 2021-2022 роках закладено 28 мільйонів гривень. За ці кошти планують не тільки капітально відремонтувати окремі вулиці, а й влаштувати нову схему руху на певних перехрестях, облаштувати нові стоянки тощо. Найбільші суми виділені для капремонту вулиць. На Галицьку виділили більше семи мільйонів гривень, на Квітову – 4,6 мілйьона, на Загребельну – 3,7 мільйона, на Гайову – 2,4 мільйона. Як зазначив міський голова Сергій Надал, для ремонту вулиць Гайової та Білецької також залучатимуть кошти обласного бюджету. Дві вулиці із переліку ремонтуватимуть за кошти підприємців: Київську на ділянці від Тарнавського до Героїв Чорнобиля та Білецьку на ділянці від Наливайка до Білецької, 36 А. За кошти підприємців також влаштують екопарковку навпроти житлового будинку на вулиці Рудницького, 14.

На капітальні ремонти міжквартальних проїздів у бюджеті заклали десять мільйонів 670 тисяч гривень. У переліку вказано 24 об’єкти.

– Для ряду об’єктів ми передбачаємо кошти тільки для замовлення проектно-кошторисної документації, щоб розпочати процедуру торгів, – зауважив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Розуміємо, що 10 мільйонів на 24 об’єкти – це мало, але ми розраховуємо на два роки виконання ремонтів. І якщо будуть кошти у дохідній частині бюджету, то зробимо перерозподіл і додамо ресурси.

У титульному списку є три дороговартісні проїзди. На капітальний ремонт міжбудинкового проїзду бульвар Петлюри, 4 – 6 закладено 1 мільйон 300 тисяч гривень, на Петлюри, 2-4 – 1 мільйон 200 тисяч, на міжбудинковий проїзд з вулиці Живова до вулиці Оболоня, 11 – 1 мільйон. На інші проїзди передбачено від 150 до 600 тисяч гривень.