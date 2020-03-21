Укрпошта доставляє соцвиплати для 20 тисяч жителів області. Також літні одинокі люди можуть скористатися послугою безкоштовної доставки продуктів. 60 тисяч краян отримують соціальні допомоги у банках.

Більшість соціальних послуг можна отримати в онлайнрежимі, – каже директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський . Втім, для цього потрібно мати цифровий підпис.

«Зараз 60 тисяч жителів області отримують соціальні допомоги через банки, 20 тисяч осіб – через відділення Укрпошти. До речі, вона працює безперебійно, гроші люди отримують вчасно. Управління соцзахисту перейшли в обмежений режим роботи. Також є можливість скористатися іншими шляхами подання документів. Нині є питання щодо продовження виплат, надання субсидій. Можна подати документи через уповноважених осіб сільської ради, скористатися сайтом Мінсоцполітики, можна подати документи в онлайнрежимі, але потрібно мати електронний підпис. Ми організували роботу електронного документообігу, а також дистанційну роботу спеціалістів. Також наші фахівці готові надавати консультації і в телефонному режимі. Більшість виплат доступні в онлайнрежимі, але потребують електронного підпису, який підтверджується фіскальною службою».

Наразі на Тернопільщині субсидіями користується понад дев’яносто тисяч жителів області. У квітні управління соцзахисту проводитимуть перерахунок на літній період. Ця процедура автоматична і не потребує додаткових звернень громадян.

Софія Романська