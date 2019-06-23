Вищі навчальні заклади України цьогоріч можуть самостійно встановлювати прохідні бали.

Це одне із нововведень вступної кампанії, – повідомила начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. Втім, ця умова обов’язкова у 2019-му році для медичних вишів.

Мінімальний прохідний бал на рівні 150 діятиме на таких спеціальностях: “Стоматологія”, “Медицина” та “Педіатрія”. Тобто всі охочі здобувати ці спеціальності повинні скласти ЗНО не менше , ніж на 150 балів з біології або хімії; з математики або фізики. Натомість на спеціальності “Міжнародні відносини”, “Публічне управління та адміністрування” та на фармацевтичні спеціальності ввели сумарний прохідний бал всіх сертифікатів ЗНО на рівні 130 балів. “Однак кожен навчальний заклад у своїх правилах прийому може встановити мінімальний прохідний бал. До прикладу, є навчальні заклади, які вже встановили мінімальний поріг – 130 балів. Якщо абітурієнт має нижче ніж, 130 балів у своєму сертифікаті вступити ні на державну, ні на платну форму він не зможе. Також передбачені зміни для вступників до магістратури, вони мають скласти тестування з іноземної мови», – пояснила Ольга Хома.

Додамо, цього року діятимуть пільги під час вступу до українських університетів для воїнів-добровольців, які брали участь в АТО або ООС.

Софія Романська