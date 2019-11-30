Нагадаємо, наступного року школи, у яких навчається менше 30 учнів МОН не фінансуватиме. Натомість кошти спрямують на утримання опорних навчальних закладів, а також закуплять автобуси для довезення учнів.

У державному бюджеті 2020 передбачено 600 мільйонів гривень на закупівлю автобусів для опорних шкіл. Усі закупівлі відбуватимуться на місцях, де краще розуміють потреби та можливості закладів.

Як повідомили в управлінні освіти і науки ОДА, кошти на автобуси виділяються на основі співфінансування, тобто місцеві бюджети мають докласти свої гроші. «Це дасть змогу більшій кількості дітей здобувати освіту у кращих школах з професійнішими вчителями», – переконана очільниця Міністерства освіти і науки Ганна Новосад.

«Співфінансування відбуватиметься таким чином: не менш як 30% суми мають додати міста обласного значення, ОТГ з адміністративним центром у місті обласного значення, а також області; не менш як 10% суми — райони та ОТГ. Департаменти (управління) освіти і науки обласних державних адміністрацій загалом планують закупити понад 400 шкільних автобусів».

Втім, чимало батьків і вчителів проти закриття шкіл. Оскільки педагогів у такому випадку чекає звільнення, а дітям доведеться щодня долати відстані автобусом до віддалених опорних шкіл.

Софія Романська