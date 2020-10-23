Цьогорічна виборча кампанія до Тернопільської обласної ради має свою особливість. Вперше за 20 років в області з’явилася місцева команда, яка здатна поборотися за перемогу з партіями, які представляють загальнонаціональні політичні бренди.

Йдеться про команду Івана Чайківського, що йде на місцеві вибори під знаменами партії “За майбутнє”.

В 2019 році засновник відомої в Україні компанії “Агропродсервіс” впевнено переміг конкурентів на виборах до Верховної ради в виборчому окрузі з центром в Зборові, випередивши конкурентів зі значно рейтинговіших партій “Блоку Петра Порошенка” та “Слуг народу”. На цих виборах Іван Чайківський пробує перемогти на виборах в масштабах всієї Тернопільської області. Опитування авторитетної соціологічної служби показують, що команда Чайківського серед лідерів місцевих цих виборів на Тернопільщині.

Давайте проаналізуємо, що це може дати для області.

1. Буде займатися господаркою, а не політикою

Чайківський не класичний політик. Він, швидше, господарник. Для керівника області це великий плюс, адже за економічними показниками Тернопільщина здавна пасе задніх: як за рівнем зарплати, так і за динамікою розвитку. В останні десятиліття областю керували привозні або місцеві політики, здебільшого з гуманітарною освітою та, в кращому випадку, досвідом виступів на мітингах.

Іван Чайківський – повна протилежність цьому типу “керівників”. З нуля розбудував успішне аграрне підприємство, створив тисячі робочих місць, будуючи і відновлюючи ферми, заводи та різнопрофільні комбінати.

2. Вміє керувати і досягати результату

Особливість Чайківського – націленість на результат з доданою вартістю. Саме додана вартість породжує розвиток та зростання економіки. На відміну від більшості колег, свого часу Чайківський не зупинився на вирощуванні-продажі зернових, а замкнув виробничий сільськогосподарський цикл зерно–насіння–корми–м’ясо–готова продукція. “Агропродсервіс” один з найбільших постачальників свинини на український ринок, підприємство має насіннєві та комбікормові заводи, відроджує м’ясокомбінат, розвиває магазини з продажу власної м’ясної продукції. Тобто, йдеться про діяльність багатогалузевого агропромислового об’єднання, яке дає роботу тисячам тернополян, сплачуючи відповідні податки.

3. Працює вже, а не обіцяє

Економічний націоналізм, про який часто говорить І.Чайківський, полягає в розвитку власного виробництва, підтримці національного виробника. Поряд з тим, підприємства “Агропродсервісу” багато років беруть участь у багатьох соціальних і гуманітарних проектах. Наприклад, з перших днів карантину з ініціативи Чайківського був створений Гуманітарний штаб, який займався забезпечення медиків засобами захисту, закупівлями необхідного медичного обладнання та акумулював для цих цілей понад 3 мільйони гривень. На фоні бездіяльної вертикалі Зеленського та заполітизованої обласної ради, команда Чайківського виглядає острівцем надійності, стабільності та вчасної допомоги.

4. Шанс на зміни для області

Надійність в кризовий час – дуже важливо. Люди втомилися від «зелених» необдуманих рішень з тернопільського «білого» дому.

З іншого боку, зрозуміло, що Чайківський внесе прагматизм та націленість на результат в роботі влади. Якщо в останні роки трибуна обласної ради використовувалася для з’ясування стосунків та перерозподілу потоків, то з’явилася надія, що в області таки розроблять повноцінну стратегію економічного розвитку. Потенціал людини, яка змогла відродити і розвинути аграрний сектор, може бути корисний для економічного прориву всієї області. Недаремно, що Чайківський озвучив амбітний план вивести нашу область в п’ятірку кращих.

5. Свій, а не чужий

На відміну від тих, кого присилають керувати Тернопільщиною, Чайківський знає кожну проблему з середини і вболіває за майбутнє рідної землі. До речі, він єдиний з тернопільських нардепів, хто не спокусився на обіцянки Міжнародного валютного фонду та не голосував за відкриття ринку землі. Іван Чайківський народився тут, в селі Настасів Тернопільського району в простій селянській сім’ї. Тут він зростав, набирався життєвих сил. Завдяки підприємницькому хисту Господаря розвинув потужне агропідприємство. І нікуди, судячи з усього, не збирається виїжджати. Робота у Верховній раді, де панує монобільшість “слуг” не дає того вихлопу енергії, яка б могла в рази краще працювати на інтереси області. Це стане можливим прямо зараз – після перемоги команди Чайківського “За майбутнє” на виборах до обласної ради.