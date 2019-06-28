З нагоди Дня молоді на Тернопільщині цими вихідними відбудеться ряд заходів.

Зокрема, в обласному центрі стартує Фестиваль повітряних куль, заплановані змагання на драгонботах, пейнтбольний турнір, також діятиме кінотеатр під відкритим небом і освітній центр.

Святкування Дня молоді на Тернопільщині триватиме упродовж трьох днів, – повідомив на прес-конференції начальник відділу сім’ї та молоді Тернопільської облдержадміністріції Ігор Чорний. Зокрема, він запевнив, що участь у більшості заходів вільна і відкрита для всіх охочих.

«Програма досить насичена. Щиро запрошуємо усіх на святкування, яке триватиме два дні і звершиться традиційною дискотекою на острівку «Чайка» та концертом молодих виконавців. Цього року вперше запрацює мобільний освітній центр, де буде чудова нагода дізнатися багато цікавого, ознайомитися з роботою громадських організацій, довідатися про те, що потрібно для написання проектів та багато іншого».

Кінотеатр просто неба працюватиме 30-го червня з 23.00 у парку ім. Тараса Шевченка. Також цими вихідними стартує фестиваль повітряних куль «Файне небо». Завершиться святкування дискотекою «Open Air» з 20:00 год.

Софія Романська