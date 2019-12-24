На території «Файного зимового містечка-2020» щодня працює сцена, резиденція святого Миколая, новорічні ярмарки, атракціони. Кожного вечора на Театральному майдані міста влаштовують розважальну програму.

У резиденції святого Миколая для дітей влаштовують різноманітні майстер-класи, – розповідає директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук. Також діє сімейна відпочинкова зона.

«На площі регулярно проходять різноманітні конкурси. Проводять розіграші наші підприємці. Є можливість виграти різноманітні розваги, солодощі, послуги. Для дітей у резиденції святого Миколая проводять безкоштовні майстер-класи. На сімейній локації проходять цікаві безкоштовні дійства. Представники пільгових категорій отримують знижки на всі розваги, інформація про це вказана на інформаційних таблицях біля кас».

Додамо, 24 – 25 грудня о 17. 00 на Театральному майдані міста розпочинається масштабне святкування Різдва з усім християнським світом.

Софія Романська