Фестивалі, екскурсії, спортивні змагання, дискотека і концерт. Усе це відбуватиметься у Тернополі у святкові дні 28-30 червня.

Більшість розважально-пізнавальних заходів проходитимуть у парку імені Тараса Шевченка.

28 червня розпочинаються два фестивалі, організовані Тернопільським інформаційно-туристичним центром: Повітряних куль та Імператорський Гастрономічний. Під час фестивалю «Файне небо», як розповів директор ТІЦ Тарас Ковальчук, усі бажаючі зможуть оглянути Тернопіль з висоти пташиного польоту або освідчитися у коханні на повітряній кулі. Також пройдуть змагання повітроплавців «Ключ до неба». Їхнім завданням буде дістати ключ із середини озера. Скуштувати різноманітні смаколики, або ж дізнатися про давні і сучасні волинські настоянки і наливки можна буде на «Імператорському гастрономічному фестивалі». Гастрономічна екскурсія розпочинатиметься о 18.30, а польоти на повітряних кулях стартуватимуть о 20.00. Для того, щоб політати на повітряній кулі та взяти участь у гастрономічній екскурсії необхідно попередньо зареєструватися у Туристично-інформаційному центрі, що н вулиці Грушевського, 2, або за телефоном: 0980520720.

29-30 червня в місті відзначатимуть День молоді. У ці дні працюватимуть: освітній центр, де молоді люди зможуть дізнатися, як написати грант, вуличний університет, кінотеатр під відкритим небом. Під час роботи вуличного університету, 30 червня о 18.00 на центральному причалі катерів, пройде неформальна зустріч із заступником Міністра молоді та спорту України Олександром Яремою, який перебуватиме у ці дні в Тернополі. Зі спортивних змагань заплановані: пейнтбольний турнір, перегони на драгонботах і каное. Звершаться святкування дискотекою на острівку «Чайка» та концертом молодих виконавців.

Ольга Трач

Програма святкування Дня молоді у Тернополі

1. Робота мобільного освітнього центру.

Час: 29 червня 2019 року з 14:00 до 18:00 год., 30 червня – з 11.00 до 15.00 год.

Місце: парк ім. Тараса Шевченка, центральний причал катерів

2. Пейнтбольний турнір «Кубок Шухевича – 2019»

Час: 29 червня 2019 року з 10.00 год.

Місце: м. Тернопіль, вул. Бережанська, 48 (парк «Здоров’я»)

3. Змагання “Троє в каное, не рахуючи SUPера”.

Час: 30 червня 2019 року з 12.00 до 20.00 год.

Місце: парк Шевченка, острівець «Закоханих»

4. Змагання на драгонботах.

Час: 30 червня 2019 року з 12.00 год.

Місце: парк Шевченка, острівець «Закоханих»

5. Майстер-клас з надання першої домедичної допомоги.

Час: 30 червня 2019 року з 16:00 до 20:00 год.,

Місце: парк ім. Тараса Шевченка, центральний причал катерів

6. Кінотеатр під відкритим небом.

Час: 30 червня 2019 року з 23:00 год.

Місце: парк ім. Тараса Шевченка, центральний причал катерів

7. Фестиваль повітряних куль «Файне небо».

Час: 29-30 червня 2019 року з 06:00 до 23:00 год.

Місце: парк ім. Тараса Шевченка, центральний причал катерів

8. Дискотека Open Air.

Час: 30 червня 2019 року з 20:00 год.

Місце: парк ім. Тараса Шевченка, острівець «Чайка»

9. Концерт молодих виконавців

Час: 30 червня 2019 року з 16:00 до 22:00 год., Місце: парк ім. Тараса Шевченка, центральний причал катерів