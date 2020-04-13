Станом на 13 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз «COVID-19» лабораторно підтвердили у 273 осіб. З них: 246 – у дорослих, 27 – у дітей. П’ятеро людей померли від хвороби, семеро – одужали.

Найбільше хворих на коронавірус зареєстровано у Монастириському районі. Є в області й такі райони, де офіційно ще не реєстрували випадки захворювання: Шумський, Лановецький, Збаразький, Підволочиський, Гусятинський. Та, за словами, заступника директора з дослідження біологічних факторів Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Володимира Паничева, це не означає, що там немає хворих на коронавірус.

– Стосовно розповсюдження територіального, то рівень офіційної статистики дуже залежний від лабораторних обстежень, – сказав він під час засідання міського Оперативного штабу 13 квітня. – Тобто, де ми більше обстежуємо людей, там і більше реєструємо випадків. Це означає, що ті території, які відносно вільні, а є райони, де офіційної реєстрації немає, або де вона низька, не можуть вважатися такими. І це ще раз підкреслює необхідність дотримання обмежувальних заходів всюди, на всіх територіях без виключення. Загальна тенденція така, що нам вдалося запобігти різкому зростанню кількості хворих. Реєстрація нових випадків становить в межах 20-25 осіб на день. Зараз наше завдання – втримати цю тенденцію. Для цього у нас є єдиний неспецифічний захід – обмежувальні заходи і дуже суворе їх дотримання.

Володимир Паничев також повідомив, що вікова структура захворілих залишається подібною до попереднього тижня. Діти до 18 років – 10%, особи 18-29 років – 11%, люди віком 30-49 років – 33,7%, 50-65 років – 35,5%. Як видно із статистичних даних майже 70% від загального числа постраждалих від епідемії залишається активна верства населення від 30 до 60 років. Особи старше 65 років становлять 9,2% від загальної кількості захворілих. Лікар-епідеміолог підкреслив, що стосовно дітей, студентів та пенсіонерів спрацювали обмежувальні заходи і вони дають меншу питому вагу порівняно із категорією 30-65 років, які в силу певних обставин менше виконують обмежувальні заходи.

Для того, щоб запобігти подальшому поширенню «COVID-19», міський голова Сергій Надал на черговому засіданні оперативного штабу дав доручення керівникам структурних підрозділів і надалі не допускати порушеннь правил карантину та посилити контроль за дотриманням встановлених обежувальних заходів.

Ольга Трач