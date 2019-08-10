На ринку праці Тернопільщини дефіцит робітників, – констатують в обласному центрі зайнятості. Натомість чимало молоді з вищою освітою поповнює лави безробітних. Відтак абітурієнтам радять освоювати робітничі професії.

Близько третини безробітних на Тернопільщині – молодь з вищою освітою, – каже заступник директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. А пропоновані зарплати для дипломованих спеціалістів коливаються від чотирьох до п’яти тисяч гривень.

«Маємо багато випадків, коли люди з вищою освітою, щоб знайти роботу, перенавчалися. Тобто чимало безробітних вирішували освоювати робітничу професію, щоб знайти роботу на ринку праці в нашому краї, який нині потребує кваліфікованих робітників. Тому ми радимо, не нехтувати робітничими професіями, які теж можуть дати добру роботу і гарну зарплату».

Нині в обласному центрі зайнятості зареєстровано близько восьми тисяч безробітних. Загалом влітку спостерігається тенденція щодо зменшення їхньої кількості, оскільки є чимало сезонних вакансій.

Експерти з працевлаштування наголошують: обирати професію необхідно свідомо, враховуючи особисті бажання, здібності, а також тенденції на ринку праці.

Софія Романська