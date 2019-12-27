Упродовж 2019 року тривала реалізація проектів Громадського бюджету.

Йдеться про ті ініціативи тернополян, які стали переможцями бюджету участі 2018-го року. Усього було відібрано 19 проектів: шість великих та тринадцять малих на загальну суму 11 мільйонів 101 тисячу гривень. Про стан їх реалізації проектів на 42-ій сесії міської ради розповіла начальник управління економіки, промисловості та праці Тетяна Корчак.

– Протягом 2019 року реалізовані проекти на суму 10 мільйонів 112 тисяч гривень, – розповіла Тетяна Корчак. – Серед великих проектів було встановлено накриття спортивного майданчику у школі-ліцеї №6 імені Назарія Яремчука. Він виконаний повністю: встановлено накриття і огорожу. У рамках проекту «Безпечна і здорова школа» на базі сьомої школи встановлено огорожу навколо усього подвір’я, 10 відеокамер та освітлення території, вуличні тренажери, завершено благоустрій території. Проект «Безпечне материнство» реалізовувався на базі лікарні №2. Було придбано обладнання на суму 1 мільйон 93 тисячі гривень. Серед малих проектів реалізовано «Музей національної слави» на базі Галицького коледжу. Було заявлено бюджет на 293 тисячі гривень, а реалізовано за 228 тисяч. Проект «Вільна боротьба» реалізовувався на базі сьомої і сімнадцятої шкіл. Було придбано два борцівські мати та два табло. Проект «Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вулиці Оболоня» реалізовано повністю. Проект «Організація центру загартовування тернополян» мав на меті забезпечити оптимальні умови функціонування громадської організації «Нептун». За рахунок виділених коштів здійснили капітальний ремонт даху та частковий ремонт підлоги на суму 271 тисяча гривень. Проект «Студія робототехніки» реалізували на базі Станції юних техніків. Для неї придбані навчально-розвиваючі комплекти LEGO, 3D принтер, комплект електрообладнання, комп’ютерна та мультимедійна техніка. Метою проекту «Облаштування спортивного простору на вулиці Лозовецькій» було створення зони активного відпочинку для дітей та дорослих. Вона досягнута. Проект «Ландшафтний дитячий ігровий майданчик із м’яким покриттям на вулиці 15 Квітня» реалізований повністю. Там встановлено гойдалка, гірка, лазанка. Метою проекту «Реконструкція дитячого майданчика по вулиці Галицькій, 52» було облаштування території. Він реалізований повністю. Коротко – все. Проекти реалізовані так, як було заплановано.

Зауваження до звіту були тільки в одно із депутатів. Назар Зелінка звернувся із проханням до виконавчих органів забезпечити загальну доступність реалізованих проектів. За його словами є проблеми із цим у шостій школі.

– Якщо дирекція школи пішла на реалізацію такого проекту, виграла і реалізувала його, то мусить бути готова до того, що даний проект має бути загальнодоступним, – зауважив Назар Зелінка.

Підсумковий звіт про реалізацію проектів громадського бюджету у 2019 році депутати взяли до відома, підтримавши його 27 голосами «за». Серед іншого, у ньому також вказано, що із 19 проектів реалізували 18. На вдалося втілити у життя один із малих проектів – «Громадський туалет». З цього приводу у звіті сказано наступне: «Проектом передбачалося встановлення громадського туалету в парку «Топільче». В ході аналізу було встановлено, що коштів, передбачених проектом, недостатньо на повну його реалізацію: придбання модульного туалету, його встановлення, підведення комунікацій, благоустрій, виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза. Громадський туалет буде встановлено за кошти бюджету громади поза «Громадським бюджетом». Детальніше ознайомитися зі звітом можна тут.

Ольга Трач

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