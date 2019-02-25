Які пральні машини купують в Україні: ТОП-5 виробників

25/02/2019 Розмір тексту:

Пральна машина – незамінний помічник, без якого складно навіть на хвилину уявити сучасний будинок. Саме від цього пристрою в деякій мірі залежить чистота та комфорт перебування у приміщенні. Одяг, постільна білизна, рушники, штори та інший домашній текстиль – якби все це кожній домогосподарці доводилося прати руками, вільний час на інші побутові справи вважався б просто неоціненною розкішшю.

Добре, що сучасні виробники пропонують увазі споживачів вражаючий асортимент корисних девайсів для дому, зокрема, функціональних та якісних пристроїв для прання. Дізнатися, якими перевагами володіє сучасна пральна машина можна на сайті мойо юа.

Експерти з’ясували, продукції яких виробників українці віддають перевагу з найбільшим ентузіазмом.

ТОП-5 найпопулярніших брендів пральних машин

1. Samsung. Здається, цей популярний корейський бренд встигає справді всюди, адже щорічно потрапляє у підсумкові рейтинги найкращих виробників телевізорів, мобільних телефонів, пилососів та інших корисних девайсів. Пральні машини Самсунг користуються популярністю, перш за все, завдяки високій якості, широкому арсеналу функцій та стильному, продуманому справді до найменших дрібниць дизайну.

2. Bosch. Ще один виробник, який точно може продемонструвати споживачам, що таке справжня німецька якість. Цей бренд розробляє потужні та енергоефективні пральні машини різного вигляду та форм-фактору. В арсеналі торгової марки знайдуться моделі для просторих ванних кімнат, а також компактних квартир-студій.

3. LG. Корейська компанія, яка чудово розуміється на нагальних потребах широкої цільової аудиторії. Серед причин популярності розробок корпорації слід назвати сучасний дизайн, безшумність, простоту монтажу та вражаючий діапазон цін. LG виготовляє бюджетні, середні за вартістю та дорогі пральні машини різних розмірів.

4. Gorenje. Популярний виробник високоякісних пральних машин, які можуть використовуватися у приміщеннях будь-якої площі. Вони чудово доповнюють будь-який інтер’єр, тому можуть бути встановлені не лише у ванній, а й, наприклад, на кухні.

5. Indesit. Італійська якість за адекватними цінами. Виробник, популярність якого зумовлена функціональністю та високими захисними властивостями продукції. Пральні машини від цього бренду можуть похвалитися величезною кількістю доступних режимів прання, привабливим дизайном та актуальністю.

Звичайно, не залишаються поза увагою українських споживачів і інші популярні виробники. Можливо, вже наприкінці цього року вони опиняться у п’ятірці кращих, але поки що про це можна тільки здогадуватися.