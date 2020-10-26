Станом на 9:30, за попереднім підрахунком однієї з партій, у Тернопільську обласну раду проходить 6 політсил.

А саме: «Європейська Солідарність», яка набрала трохи більше 20%, партії «За майбутнє» та «Свобода», за які виборці віддали близько 15% голосів, та три партії, які отримали приблизно 7-8%: «Слуга народу», «Батьківщина» та «Довіра». Про це повідомляє Терен.

Аналіз проводився на основі зібраних цими партіями голосів, які прирівнювались до кількісного показника явки.

Нагадаємо, що вчора на пресконференції повідомили про низьку явку жителів на вибори. Проте, пізніше ситуація виправилась і, порівняно з іншими регіонами, Тернопільщина мала чималий показник по відвідуваності дільниць.