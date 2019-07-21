До Верховної Ради дев’ятого скликання проходить п’ять політичних сил.

Про це йдеться у даних Національного екзитполу, який проведений на замовлення фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, КМІС та “Центру Разумкова”, передає ТСН.

Перше місце належить партії “Слуга народу”. Її підтримали виборців 43,9%.

Друге місце за проросійською “Опозиційною платформою – За життя”, за яку проголосували 11,5% українців.

Третє місце у партії “Європейська солідарність” – 8,9%.

Четверту сходину зайняла партія “Батьківщина”, яка може рохраховувати на 7,6% голосів.

До парламенту також проходить політична сила “Голос” із результатом у 6,3%.

Поза складом Верховної Ради залишились партія “Сила і честь” (4,4%), “Опозиційний блок” (3,3%), “Партія Шарія” (3,1%), Радикальна партія Олега Ляшка (2,8%), “Українська стратегія Гройсмана” (2,2%), ВО “Свобода” (2,1%) та інші.

Опитування виборців на виході з виборчих дільниць провели Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Центр Разумкова. Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 10 551 респондента на 300 виборчих дільницях. Застосовувалася методика “таємного голосування”.

Фото Василь Артюшенко, DT.UA