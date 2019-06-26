Згідно результатів опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 20-24 червня 2019 року, 33% опитаних заявили, що Україна рухається у правильному напрямку, 40% – протилежної думки, ще 27% – не визначилися.

Відносно більше тих, хто має оптимістичніші погляди на стан справ у країні, спостерігаються серед наймолодших респондентів, виборців партій «Слуга народу» і «Голос». Натомість прихильники партій «Європейська Солідарність» та «Опозиційна платформа – За життя» – найбільш песимістичні у цьому питанні.

65% опитаних висловили готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Ще 19% зазначили, що скоріше готові брати участь, 13% – не голосуватимуть, 3% – не визначилися. Вищу готовність брати участь у голосуванні демонструють старші виборці.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також, наразі, долають прохідний бар’єр «Опозиційна платформа – За життя» (12,1%), партія «Голос» (8,4%), «Європейська Солідарність» (7,2%) та «Батьківщина» (7,0%). Партію «Сила і честь» готові підтримати 3,4%, Радикальну партію – 2,5%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Рівень довіри до Володимира Зеленського становить 67% (не довіряють 26%).

Серед лідерів політичних сил відносно вищим рівнем довіри користуються Святослав Вакарчук (25%), Дмитро Разумков (22%), Анатолій Гриценко (21%), Ігор Смешко (21%). Юрію Бойку довіряють 20%, Юлії Тимошенко – 17%, Петру Порошенку – 15%. Лідерами недовіри є Петро Порошенко та Олег Ляшко, яким не довіряють по 80% опитаних.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 20–24 червня 2019 р.