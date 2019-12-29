Ряд рішень «Про надання в безоплатне користування (позичку) майна комунальної власності» та «Про продовження терміну дії договорів позички (безоплатного користування) майна комунальної власності» прийняли на 42-ій сесії Тернопільської міської ради.

Відповідно до них, одні організації отримали нежитлові приміщення у різних комунальних закладах, а іншим організаціям продовжили термін дії договорів безоплатного користування майном комунальної власності.

Доповідали з цих питань начальник управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту Микола Круть та начальник управління обліку та контролю за використанням комунального майна Володимир Мединський. Заслухавши проекти рішень, депутати підтримали їх.

Таким чином, в безоплатне користування нежитлові приміщення комунального закладу «Дитячо-юнацький пластовий центр», що на вулиці Федьковича, 11  загальною площею 34,6 метрів кваратних надали «Комісії у справах молоді Тернопільсько – Зборівської Єпархії УГКЦ». Громадська організація «Логістичний центр допомоги бійцям АТО та ООС» отримала приміщення у комунальному підприємстві «Тернопільський міський стадіон» загальною площею 114 метрів квадратних, в тому числі 81,8 метрів квадратних для розміщення офісного приміщення та 32,2 метрів квадратних – для розміщення технічних приміщень. Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби», що на вулиці Замковій, 12 надасть комунальній установі «Тернопільська міська централізована бібліотечна система» приміщення загальною площею 49,8 метрів квадраних для розміщення бібліотеки. У прийнятих рішеннях вказано, що усі приміщення надаються у користування на 35 місяців.

На такий же термін дев’ятьом громадським організаціям продовжили дію договорів безоплатного користування майном комунальної власності. Кому саме продовжили договори можна побачити у поданій нижче таблиці. Ще одне приміщення загальною площею 72,9 метрів квадратних, але тільки до 31 грудня 2020 року, в безоплатне користування надали комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради. Цей заклад буде розміщуватися на першому поверсі будинку на вулиці Стадникової, 1.

Ольга Трач

Фото автора

Перелік громадських організацій, об’єднань, яким надається в позичку (безоплатне користування) майно комунальної власності

№ з/п Назва користувача,  ідентифікаційний код (номер) Адреса нежитлового приміщення, будівлі, поверховість Загальна площа, кв.м. Цільове використання
1 Громадська організація «Друзі Хатіко», ідент. код 41643078 вул. Є.Коновальця,14 (цоколь) 94,70 розміщення  громадської організації та здійснення статутної діяльності
2 Тернопільська обласна організація Українського товариства сліпих, ідент. код 25694009 вул. Князя Острозького,23 (1-поверх) 59,30 розміщення організації та здійснення статутної діяльності
3 Громадська організація «Тернопільське обласне товариство німців – Відергебурт», ідент.код 24633767 бульвар Тараса Шевченка,23 (3-поверх) 25,6/8,7 розміщення  громадської організації та здійснення статутної діяльності
4 Тернопільське міське об´єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.Т.Шевченка, Ідент. код 26024972 вул. Кардинала Сліпого,3 (1-поверх) 58,5/10,1 розміщення  організації та здійснення статутної діяльності
5 Тернопільське обласне об´єднання Всеукpаїнського товаpиства «Просвіта» ім.Т.Шевченка, ідент. код 14028321 вул. Кардинала Сліпого,3 (1-поверх) 22,7/3,9 розміщення  організації та здійснення статутної діяльності
6 Тернопільська обласна організація Національної спілки письменників України, ідент. код 14044952 вул .Кардинала Сліпого,3 (1-поверх) 116,9/20,2 розміщення  організації та здійснення статутної діяльності
7 Тернопільське обласне вiддiлення Всеукpаїнського об´єднання ветеранів, ідент. код 24633721 вул. Кардинала Сліпого,3 (1-поверх) 69,4/12,0 розміщення  організації та здійснення статутної діяльності
8 Комунальна установа Тернопільської обласної ради “Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини, ідент. код 42731505 вул. Коперника,1 (підвал) 517,3 розміщення історико – меморіального музею політичних в’язнів
9 Громадська організація «Молодіжний націоналістичний Конгрес-Тернопіль», ідент. код 26427747 вул.М.Грушевського,1 (1-поверх) 61,5 розміщення  громадської організації та здійснення статутної діяльності