Ряд рішень «Про надання в безоплатне користування (позичку) майна комунальної власності» та «Про продовження терміну дії договорів позички (безоплатного користування) майна комунальної власності» прийняли на 42-ій сесії Тернопільської міської ради.

Відповідно до них, одні організації отримали нежитлові приміщення у різних комунальних закладах, а іншим організаціям продовжили термін дії договорів безоплатного користування майном комунальної власності.

Доповідали з цих питань начальник управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту Микола Круть та начальник управління обліку та контролю за використанням комунального майна Володимир Мединський. Заслухавши проекти рішень, депутати підтримали їх.

Таким чином, в безоплатне користування нежитлові приміщення комунального закладу «Дитячо-юнацький пластовий центр», що на вулиці Федьковича, 11 загальною площею 34,6 метрів кваратних надали «Комісії у справах молоді Тернопільсько – Зборівської Єпархії УГКЦ». Громадська організація «Логістичний центр допомоги бійцям АТО та ООС» отримала приміщення у комунальному підприємстві «Тернопільський міський стадіон» загальною площею 114 метрів квадратних, в тому числі 81,8 метрів квадратних для розміщення офісного приміщення та 32,2 метрів квадратних – для розміщення технічних приміщень. Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби», що на вулиці Замковій, 12 надасть комунальній установі «Тернопільська міська централізована бібліотечна система» приміщення загальною площею 49,8 метрів квадраних для розміщення бібліотеки. У прийнятих рішеннях вказано, що усі приміщення надаються у користування на 35 місяців.

На такий же термін дев’ятьом громадським організаціям продовжили дію договорів безоплатного користування майном комунальної власності. Кому саме продовжили договори можна побачити у поданій нижче таблиці. Ще одне приміщення загальною площею 72,9 метрів квадратних, але тільки до 31 грудня 2020 року, в безоплатне користування надали комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради. Цей заклад буде розміщуватися на першому поверсі будинку на вулиці Стадникової, 1.

Ольга Трач

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Перелік громадських організацій, об’єднань, яким надається в позичку (безоплатне користування) майно комунальної власності