Ряд рішень «Про надання в безоплатне користування (позичку) майна комунальної власності» та «Про продовження терміну дії договорів позички (безоплатного користування) майна комунальної власності» прийняли на 42-ій сесії Тернопільської міської ради.
Відповідно до них, одні організації отримали нежитлові приміщення у різних комунальних закладах, а іншим організаціям продовжили термін дії договорів безоплатного користування майном комунальної власності.
Доповідали з цих питань начальник управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту Микола Круть та начальник управління обліку та контролю за використанням комунального майна Володимир Мединський. Заслухавши проекти рішень, депутати підтримали їх.
Таким чином, в безоплатне користування нежитлові приміщення комунального закладу «Дитячо-юнацький пластовий центр», що на вулиці Федьковича, 11 загальною площею 34,6 метрів кваратних надали «Комісії у справах молоді Тернопільсько – Зборівської Єпархії УГКЦ». Громадська організація «Логістичний центр допомоги бійцям АТО та ООС» отримала приміщення у комунальному підприємстві «Тернопільський міський стадіон» загальною площею 114 метрів квадратних, в тому числі 81,8 метрів квадратних для розміщення офісного приміщення та 32,2 метрів квадратних – для розміщення технічних приміщень. Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби», що на вулиці Замковій, 12 надасть комунальній установі «Тернопільська міська централізована бібліотечна система» приміщення загальною площею 49,8 метрів квадраних для розміщення бібліотеки. У прийнятих рішеннях вказано, що усі приміщення надаються у користування на 35 місяців.
На такий же термін дев’ятьом громадським організаціям продовжили дію договорів безоплатного користування майном комунальної власності. Кому саме продовжили договори можна побачити у поданій нижче таблиці. Ще одне приміщення загальною площею 72,9 метрів квадратних, але тільки до 31 грудня 2020 року, в безоплатне користування надали комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради. Цей заклад буде розміщуватися на першому поверсі будинку на вулиці Стадникової, 1.
Ольга Трач
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Перелік громадських організацій, об’єднань, яким надається в позичку (безоплатне користування) майно комунальної власності
|№ з/п
|Назва користувача, ідентифікаційний код (номер)
|Адреса нежитлового приміщення, будівлі, поверховість
|Загальна площа, кв.м.
|Цільове використання
|1
|Громадська організація «Друзі Хатіко», ідент. код 41643078
|вул. Є.Коновальця,14 (цоколь)
|94,70
|розміщення громадської організації та здійснення статутної діяльності
|2
|Тернопільська обласна організація Українського товариства сліпих, ідент. код 25694009
|вул. Князя Острозького,23 (1-поверх)
|59,30
|розміщення організації та здійснення статутної діяльності
|3
|Громадська організація «Тернопільське обласне товариство німців – Відергебурт», ідент.код 24633767
|бульвар Тараса Шевченка,23 (3-поверх)
|25,6/8,7
|розміщення громадської організації та здійснення статутної діяльності
|4
|Тернопільське міське об´єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.Т.Шевченка, Ідент. код 26024972
|вул. Кардинала Сліпого,3 (1-поверх)
|58,5/10,1
|розміщення організації та здійснення статутної діяльності
|5
|Тернопільське обласне об´єднання Всеукpаїнського товаpиства «Просвіта» ім.Т.Шевченка, ідент. код 14028321
|вул. Кардинала Сліпого,3 (1-поверх)
|22,7/3,9
|розміщення організації та здійснення статутної діяльності
|6
|Тернопільська обласна організація Національної спілки письменників України, ідент. код 14044952
|вул .Кардинала Сліпого,3 (1-поверх)
|116,9/20,2
|розміщення організації та здійснення статутної діяльності
|7
|Тернопільське обласне вiддiлення Всеукpаїнського об´єднання ветеранів, ідент. код 24633721
|вул. Кардинала Сліпого,3 (1-поверх)
|69,4/12,0
|розміщення організації та здійснення статутної діяльності
|8
|Комунальна установа Тернопільської обласної ради “Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини, ідент. код 42731505
|вул. Коперника,1 (підвал)
|517,3
|розміщення історико – меморіального музею політичних в’язнів
|9
|Громадська організація «Молодіжний націоналістичний Конгрес-Тернопіль», ідент. код 26427747
|вул.М.Грушевського,1 (1-поверх)
|61,5
|розміщення громадської організації та здійснення статутної діяльності