Призупинити рух громадського транспорту, міжміські перевезення, заборонити відвідування торгово-розважальних центрів рекомендує регіональна комісія з ТЕБ та НС у Тернополі та Бережанах.

Нагадаємо, ці міста з 28 вересня – у «червоній» зоні епідемічної небезпеки. Решта території області – у «помаранчевій» зоні.

Щодо навчальних закладів, то вони можуть продовжувати роботу. Втім, якщо половина класів піде на самоізоляцію, то школу закриють на карантин. «Якщо на протязі 14 днів захворюваність на певній території перевищує середньодержавну у п’ять разів, тоді така зона відноситься до «червоного» рівня епіднебезпеки. На вчорашній день саме місто Бережани та місто Тернопіль потрапили у такі території. Ріст захворюваності в місті Бережани складає перевищення у 6,6 разів, у місті Тернополі – у п’ять і шість разів. Тобто це досить серйозні показники. Ми бачимо, що епідемія набула високого розвитку і швидких темпів, тому це є досить тривожний показник. Тому ми проводимо обмежувальні заходи», – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

До «помаранчевої» зони з понеділка належатимуть м. Кременець, Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський, Шумський райони. Там посилять контроль щодо виконання санітарно-епідемічних правил.

Софія Романська

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