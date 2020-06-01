З 1 червня у Тернополі можуть відновити навчання на останніх курсах в університетах, коледжах і ПТУ. Втім, студентів із Кременецького та Шумського районів просять залишатися вдома.

Відповідно до рішення Кабміну, можуть відновлювати навчальний процес лише випускники вищої школи і ПТУ. Студенти інших курсів повернуться до навчання восени.

“Просимо дозволити закладам освіти вживу прийом документів, а також проведення вступних випробувань. Просимо відновити роботу інклюзивно-ресурсного центру з дотриманням усіх обмежувальних і протиепідемічних заходів. Також просимо дозволити проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання з дотримання рекомендацій головного санітарного лікаря. З 1 червня просимо дозволити Галицькому коледжу і закладам професійно-технічної освіти проведення практичних і лабораторних занять у виробничих майстернях і лабораторіях з урахуванням ситуації у Кременецькому і Монастириському районах. Тобто якщо у Галицькому коледжі понад 80% місцеві діти, то з тих районів, коли вони приїдуть сюди, будуть проживати у гуртожитках, є відповідна небезпека. Тож є рекомендація залишатися тим дітям вдома, продовжувати заняття дистанційно”, – каже начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк.

Нагадаємо, дозволили відкрити аудиторії для студентів останніх курсів і в районах області, окрім Кременеччини і Шумщини. В цих районах діятиме суворіший карантин через складну епідемічну ситуацію.

Софія Романська