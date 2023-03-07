Програма «Доступні ліки» охопила понад 400 медичних препаратів.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Також до цієї програми належить 72 препарати інсуліну та 9 комбінованих лікарських засобів.

Деякі препарати жителі краю можуть отримати повністю безкоштовно, за електронним рецептом сімейного лікаря.

«Програма «Доступні ліки» охоплює 405 препаратів, крім інсуліну та комбінованих лікарських засобів та ще 72 препарати інсуліну та 9 комбінованих лікарських засобів. Як дізнатись, які ж з них повністю безоплатні? Для цього потрібно дивитись актуальний реєстр лікарських засобів за посиланням. У реєстрі зазначено назву діючої речовини, а також торговельну назву лікарського засобу; форму випуску та дозування (стовпці №4 та №5); країну виробника; суму доплати за упаковку (стовпець №16) та іншу інформацію. Також у цьому реєстрі відображена інформація про суму доплати за упаковку, можна бачити усі повністю безоплатні “Доступні ліки”. Тож якщо ваша мета обрати повністю безоплатний лікарський засіб за електронним рецептом, то потрібно у завантаженому списку ліків знайти необхідну міжнародну непатентовану назву, а також потрібне дозування».

Додамо, фінансування програми «Доступні ліки» під час воєнного стану в Україні не зупиняли. Проконсультуватися щодо наявності цих медикаментів в аптеках можна за телефоном: 16-77.