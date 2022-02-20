Бюджет програми медичних гарантій на 2022 рік складає понад 157 млрд. грн.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Цьогоріч у програмі є 38 пакетів послуг.

Цього року додалися нові пакети: “Хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару одного дня” та “Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях”.

«У межах бюджету програми медичних гарантій-2022 передбачено понад 26 млрд грн на первинну медичну допомогу, що на 6 млрд більше ніж у 2021 році. «Програма медичних гарантій-2022 сфокусована на потребах та безпеці пацієнта. Передусім зміцнюється фінансова захищеність українців завдяки збільшеному бюджету. Понад 8 млрд заплановано на лікування онкологічних захворювань. Це майже на 5 млрд більше, ніж було у 2021 році. На лікування пріоритетних серцево-судинних захворювань, зокрема інфарктів та інсультів, передбачено 4,8 млрд грн. Це більше на 1,8 млрд порівняно з 2021 роком. На відшкодування інсулінів та лікарських засобів за програмою “Доступні ліки” у наступному році заплановано 4,6 млрд грн. Загалом бюджет програми реімбурсації збільшиться на 1,8 млрд грн.», – повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Послуги, передбачені програмою медичних гарантій пацієнти отримують безкоштовно або із частковим відшкодуванням.